Türkiye genelinde eş zamanlı hız denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, hız ihlallerinin trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 payı bulunduğuna işaret edildi.

Hız ihlallerinin önlenmesinin trafik denetimlerinin temel amaçlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, sürücülerin yasal limitler dahilinde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

44 bin 333 araç ve sürücü denetlendi

Bu kapsamda 44 bin 333 araç ve sürücünün denetlendiği ifade edilerek, 23 bin 733 hız ihlalinin belirlendiği ve 422 aracın trafikten men edildiği bilgisi verildi.

Denetimlerde 119 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı, 25 bin 921 trafik kural ihlalinin tespit edildiği belirtildi.

İzinsiz yolcu taşıyan 422 araç trafikten men edildi

Açıklamada, kamuoyunda korsan taşımacılık şeklinde tabir edilen mevzuata aykırı, yetkisiz/izinsiz olarak taşımacılık yapan kişi ve firmalara yönelik de 2 Ağustos tarihinde ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu kapsamda 28 bin 848 araç ve sürücünün denetlendiği ifade edilen açıklamada, 290 sürücünün taşıma kanununu ihlal ettiğinin tespit edildiği ve 422 aracın trafikten men edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, 9 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 2 bin 536 trafik kural ihlali hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

AA