Türkiye Türkiye genelinde internet kesintisinin nedeni belli oldu

Türkiye genelinde internet kesintisinin nedeni belli oldu

Türkiye

Türkiye genelinde internet kesintisinin nedeni belli oldu

Türkiye'de bazı internet servis sağlayıcıların kullanıcıları, internete erişimde kesinti yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin nedeni açıklandı.

20 Ekim 2020, Salı 10:08 Son Güncelleme:
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Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı.

Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi.

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Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi.

Açıklama kısmında "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir." denildi.

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