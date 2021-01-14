Türkiye genelinde kitlesel aşılama başladı

Türkiye genelinde hastanelerde sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Aşıların İstanbul'daki dağıtımını DHA dakika dakika takip etti. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. "Her şey yolunda işliyor" diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı'na ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Araçların depodan çıkarken kornalarına bastıkları ve polisin de eskortluk yaptığı görüldü. Araç çıkışları havadan da görüntülendi. Ankara'dan İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi. Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü. Aşılar buradan da hastanelere dağıtıldı. Aşıların İstanbul'daki dağıtımını DHA dakika dakika takip etti.

x





Aşılama başladı

Türkiye genelinde hastanelerde, sağlık çalışanların aşılanmasına başlandı.

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. "Her şey yolunda işliyor" diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, aşılamaya ilişkin bilgiler aktardı. Topçu, "Aşı çalışmaları başladı. Türkiye’nin 81 ilinde tarihi bir gün. Fahrettin Koca yeni dönemin ilk günü olarak ifade etmişti. Bugün itibari ile sağlık çalışanları da aşılanmaya başlıyor. Farklı hastanelerde farklı noktalarda aşılama başlıyor. Şu an Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeyiz. Yanı başımızda aşı odaları var. İl olarak sağlık personelleri aşı olacak. Toplamda 1 milyon 119 bin sağlık çalışanı aşılanacak. İkinci aşamada 65 yaş üstü vatandaşlar gelecekler. Satın alınan toplamda 50 milyonluk bir aşı miktarı var. Aşılar ile önemli bir noktaya geleceğiz. Randevusuz aşı olmayacak ve aşıların ücretsiz olduğunu belirtelim" dedi.

Yan etkiler 48 saatte geçiyor

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz yaptığı açıklamada "Benim ilk anda kolumda bir ağrı oldu. Şu ana kadar bir yan etkiyle karşılaşmadım. Yan etkiler de 48 saatte kendiliğinden geçiyor. Bende de alerjik grip var. Ama ben aşı oldum, bir riskle karşılaşmadım. Aşı uygulanan merkezlerde olası her türlü alerjik reaksiyona karşı hazırlıklarımız yapılmış durumda" dedi.

Prof. Necmi İlhan ise, "Türk aşısını en erken Mayıs ayında olabileceğiz gibi gözüküyor. Türk sağlık çalışanları gerçekten yetkin insanlar. Dün akşam aşı oldum. Bende de hiçbir şey olmadı, acı bile hissetmedim. Allah'a şükür şu an 12 saat geçti. Şu an gözlemlediğim bir şey olmayacağı konusunda" ifadelerini kullandı.

DHA





İlgili Haberler İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı



