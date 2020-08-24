Türkiye Türkiye, Girit'in güneyinde askeri tatbikat yapacak

Türkiye, Girit'in güneyinde askeri tatbikat yapacak

Türkiye

Türkiye, Girit'in güneyinde askeri tatbikat yapacak

Türkiye Girit'in güneyinde yarın savaş gemileriyle askeri tatbikat yapacak.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Yunanistan'ın Navtex ilanına Türkiye'den cevap gecikmedi. Türkiye yarın Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla tatbikat yapacak. Mili Savunma Bakanı Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasını gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlenmişti.

Bakan Akar'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye yarın tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.


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