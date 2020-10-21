Mikrofinans Eskişehir Şube Yöneticisi Serhan Aksu'nun açıklamaları şöyle:

Mikrokredi uygulaması, Türkiye’de ilk defa Diyarbakır’da Türkiye İsrafı Önleme Vakfı mütevelli heyeti Başkanı Prof Dr. Aziz AKGÜL tarafından 18 Temmuz 2003 tarihinde başlatılmış olup halen 64 ilde 92 şubeyle çok başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, mikrokredi faaliyetlerinin bütün illerde uygulanmasını hedeflemektedir. Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus ile Türkiye’de müşterek olarak yürütülmekte olan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın uygulanmasıyla ilgili olarak Valiliklere aylık veya yıllık raporlar sunulmaktadır. Uygulama sonuçları haftalık, mali raporlar ise aylık olarak www.tgmp.net isimli sitemizde yayınlanmaktadır.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı 64 ilde 92 şubesiyle hiçbir teminat ve kefalet istemeden tamamen güvene dayalı olarak hizmet vermektedir.

1 Ekim 2020 tarihi itibariyle, 33.245 aktif mikrogirişimci mikrokredi kullanmaya devam etmektedir. Bugüne kadar toplamda 1.026.961.086,23 TL mikrokredi verilmiş olup, vadesi gelen mikrokrediler de % 100 geri dönüş oranı sağlanmıştır.

Mikrokrediye dar gelirli iş yapmak isteyen girişimci kadınların bir araya gelerek 5 kişilik grup oluşturarak başvuruda bulunabilirler. İlk yıl kullanacakları kredi üst limiti 1.500 TL olup ilerleyen kredilerinde 10.000 TL ye kadar limitleri bulunmaktadır Aldıkları kredilerini 48 haftada ödeyip kredilerini yenileyebilirler.

Eskişehir Mikrofinans Şubesi olarak 2007 de kredi dağıtım faliyetlerimize başlayıp 13 yıldır yaklaşık 5000 girişimci kadına ulaşmış olup şuan,1.300.000 TL kredi portföyü, aktif olan 450 mikrogirişimci ile yola devam ediyoruz.



