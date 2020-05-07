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Türkiye Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye

Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı. Bugün 57 kişi hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2020, Perşembe 19:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı' nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 395 test yapıldı, 1977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 4 bin 782 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, vaka sayısı 133 bin 721 ve vefat sayısı 3 bin 641 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1260, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 665ve iyileşen sayısı 82 bin 984 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca: Kanıtladık, sonuç almak zor değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık, sonuç almak zor değil." ifadelerini kullandı.

AA


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