Türkiye Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı: Can kaybı 812'ye yükseldi

Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı: Can kaybı 812'ye yükseldi

Türkiye

Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı: Can kaybı 812'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. İşte Türkiye günlük corona virüs tablosu.

08 Nisan 2020, Çarşamba 20:01 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Bakan Koca Twitter'dan Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca son 24 saatte Türkiye'de 87 kişinin daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 812'ye yükselirken yeni vaka sayısı da 4 bin 117 oldu.

Bakan Koca "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.


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