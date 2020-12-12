Türkiye Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu güncellendi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu güncellendi

Türkiye

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu güncellendi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’ndaki "iyileşen hasta sayısı" ifadesi "iyileşen sayısı" olarak değiştirilerek veriler tedavisi tamamlanan Kovid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

12 Aralık 2020, Cumartesi 21:10 Son Güncelleme:
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Tablodaki "toplam hasta sayısı" ifadesi, 10 Aralık’ta "toplam vaka sayısı" olarak değiştirilmiş, verilere Kovid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti. Bu kapsamda, bugün açıklanan tablodaki "iyileşen sayıları" da hem Kovid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları hem de karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi. Buna göre, dün tabloda 5 bin 516 olarak yer alan "iyileşen hasta sayısı", bugün 20 bin 191 "iyileşen sayısı" olarak açıklandı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.

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AA


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