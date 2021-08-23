2007 yılında Twitter'da doğan hashtag, bu yılki 23 Ağustos'ta ise 14. yıl dönümünü kutluyor. Twitter, önemli konuşmaları şekillendirmedeki ve dünya genelinde milyonlarca insanı bir araya getiren topluluklar oluşturmadaki etkisini kutlamak için, o gün için canlı olacak ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların konuşmalara katılmasına olanak tanıyan birden çok dilde mevcut olacak yeni bir #HashtagDay emojisini de kullanıcılara sunuyor.

14 yıl önce 23 Ağustos'ta @chrismessina, Twitter'da ilk kez bir hashtag'in kullanıldığı #barcamp tweet'ini attı. Geçtiğimiz 14 yılda hashtag'ler, Tweetleri kategorize etmek veya 'etiketlemek' için kullanıcı tarafından oluşturulan bir yoldan evrimleşmiş, günlük konuşmamızın bir parçası haline gelmiş, çevrimiçi iletişimin doğasını değiştirmiş ve dijital çağın en etkili sembollerinden biri haline geldi.

Hashtag'ler, son 14 yılın en önemli anlarından, konuşmalarından ve hareketlerinden bazılarını canlandırmaya yardımcı oldu. Hashtag'ler, dünyanın her yerinden insanların seslerini paylaşabilecekleri ve gerçek zamanlı olarak küresel sohbetlere katılabilecekleri bir araç sağlıyor.

12.6 milyar tweet’te en az bir hashtag kullanıldı

Ocak-Haziran 2021 arasında, içinde en az bir hashtag içeren 12,6 milyar Tweet atıldı. Türkiye ise, Ocak-Haziran 2020'ye göre hashtag kullanımını en çok artıran ilk beş ülke arasında yer aldı. İşte 2021'in ilk yarısında (Ocak-Haziran) Türkiye'de hashtag'ler ülkenin dört bir yanından insanları birbirine bağladı. İşte bazı örnekler;

#Survivor2021

#MenajerimiAra

#maçıvar

#KadınaŞiddeteHayır

#BTS and #EXO

#YeniProfilResmi