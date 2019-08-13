Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Ürdün'ü 106-72 yendi.

Müsabakaya dış atışlardan sayılar bularak başlayan Ürdün karşısında potaya giderek skor üreten Türkiye, Cedi Osman ve Wilbekin'ın üç sayılık basketleriyle 4. dakikayı 15-7 üstün geçti. Ege Arar'la hücum ribauntlarını toplayan ay-yıldızlı ekip, Wilbekin'ın etkili oyunuyla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 22-12. Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle farkı açmaya devam eden Türkiye, ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı.

Mücadelenin 13. dakikasında farkı 15 sayıya (37-22) taşıyan Türkiye karşısında Ürdün, Abuwazaneh'in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı 11'e indirdi: 37-26. Mola dönüşü hücumda ritmini artıran ay-yıldızlı takım, Metecan Birsen ve Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı açtı ve soyunma odasına 59-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Ürdün karşısında Furkan Korkmaz'la iç ve dış atışlardan skor üreten Türkiye, 26. dakikada farkı 32 sayıya (73-41) taşıdı. Oyun konsantrasyonu düşen Ürdün karşısında rahat sayılar bulmaya devam eden ay-yıldızlı takım, final periyoduna 82-50 önde girdi.

Son çeyrekte Semih Erden'in pota altından, Melih Mahmutoğlu'nun da dış atışlardan kaydettiği sayılarla farklı üstünlüğünü sürdüren Türkiye, sahadan 106-72 galip ayrıldı.

2 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Metin Türen ve Muhsin Yaşar, kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki oyuncu, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda yer alamayacak.

Dünya Kupası'nın hazırlıklarını 14 oyuncuyla sürdürecek ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

AA