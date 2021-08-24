Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı. Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda bugün 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hollanda A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı bugün saat 17.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Giovanni Guidetti'nin baş antrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.