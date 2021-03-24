Türkiye - Hollanda maçı (CANLI)

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Türkiye: 1 Hollanda: 0

GOL! 15.dk: Burak Yılmaz'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçiyoruz.

1.dk: Mücadele başladı. Gönülden başarılar milli takımımıza...

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Michael Oliver yönetiyor.. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney.

İlk 11'ler

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak Yılmaz

HOLLANDA: Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Room, Wijnaldum, de Jong, Berghuis, Malen, Depay

DHA