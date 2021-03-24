Türkiye - Hollanda maçı (CANLI)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor.
24 Mart 2021, Çarşamba 18:48 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
GOL! 15.dk: Burak Yılmaz'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçiyoruz.
1.dk: Mücadele başladı. Gönülden başarılar milli takımımıza...
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Michael Oliver yönetiyor.. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney.
İlk 11'ler
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak Yılmaz
HOLLANDA: Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Room, Wijnaldum, de Jong, Berghuis, Malen, Depay
DHA