Futbol Türkiye - Hollanda maçı (CANLI)

Türkiye - Hollanda maçı (CANLI)

Futbol

Türkiye - Hollanda maçı (CANLI)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor.

24 Mart 2021, Çarşamba 18:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CANLI ANLATIM

Türkiye: 1 Hollanda: 0

GOL! 15.dk: Burak Yılmaz'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçiyoruz.

1.dk: Mücadele başladı. Gönülden başarılar milli takımımıza...

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Michael Oliver yönetiyor.. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney.

İlk 11'ler

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak Yılmaz

HOLLANDA: Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Room, Wijnaldum, de Jong, Berghuis, Malen, Depay

DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray Fatih Öztürk'ün yerine eski Fenerbahçeli kaleciyi alacak