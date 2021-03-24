Türkiye - Hollanda maçının ilk 11’leri açıklandı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

İki takım sahaya şu 11’le çıkacak;

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak Yılmaz

HOLLANDA: Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Room, Wijnaldum, de Jong, Berghuis, Malen, Depay

DHA