Türkiye - Hollanda maçının ilk 11’leri açıklandı
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek Türkiye ile Hollanda’nın ilk 11’leri belli oldu.
24 Mart 2021, Çarşamba 18:48 Son Güncelleme:
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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.
İki takım sahaya şu 11’le çıkacak;
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak Yılmaz
HOLLANDA: Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Room, Wijnaldum, de Jong, Berghuis, Malen, Depay
DHA