Türkiye A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da oynadığı ilk maçta Hollanda’yı 4-2 yenmişti. Son dört maçta sadece Cebelitarık karşısında galibiyet alan Ay-Yıldızlı ekibimiz, galibiyet serisine devam ederek, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu liderliğini sürdürmek istiyor. Türkiye’den sadece 1 puan geride olan Hollanda ise gözünü galibiyete dikmiş durumda. İşte, nefes kesen Türkiye Hollanda milli maçı yayın bilgileri…

TÜRKİYE HOLLANDA MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Hollanda milli maçı 7 Eylül Salı akşamı saat 21.45’te başlayacak. Amsterdam’da Johan Cruyff Arena’da oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato’nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Mücadeleninin 4. hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Türkiye Hollanda milli maçı TRT1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye / 11 puan

2- Hollanda / 10 puan

3- Norveç / 10 puan

4- Karadağ / 7 puan

5- Letonya / 4 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da oynadığı ilk grup maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup etmişti.

Gruptaki ikinci maçını İspanya'da Norveç ile oynayan milliler bu maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

Ay yıldızlı ekip üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü karşılaşma ise 2-2 berabere sona erdi.

Son maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup eden Milli takım, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.

Hollanda ise grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı ve 10 puan ve averajla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.