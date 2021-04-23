Türkiye için özel hazırlanan çalma listeleri Apple Music’te yayında

ÇEV Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir listeyle çocukları klasik müzikle buluşturuyor. ÇEV Sanat’ın yetenekli genç sanatçılarının yanı sıra dünyaca ünlü müzisyen ve orkestraların performanslarının yer aldığı bu özel koleksiyon, önemli bestecilerin eserlerini sanatsever çocukların ve gençlerin beğenisine sunuyor.

ÇEV Sanat’ın üstün yetenekli genç müzisyenleri, klasik müzik dünyasından önde gelen bestecilerin şaheserlerini yorumluyor. Bu özel liste, çeşitli dönemlerden unutulmaz eserlerin yanı sıra dünyanın saygın orkestralarının çalışmalarına da yer veriyor. Klasik müzik dünyasının farklı evrelerine ev sahipliği yapan bu derleme, dinleyicileri geçmişten günümüze taşıyan bir yolculuğa çıkarıyor.

2021’de 16. yılını kutlayan Barış İçin Müzik Vakfı, bugüne kadar 2.000 enstrümanı 7.000’den fazla çocukla buluşturdu. Her çocuğun sanata katılma hakkı olduğunu savunarak, bu hakkın önündeki engellerin kaldırılması amacıyla kurulan Barış İçin Müzik Vakfı, kısıtlı sosyo-ekonomik şartlardaki çocuk ve gençlere karşılıksız müzik eğitimi olanağı sunuyor. Her yıl, Eylül ayının ilk haftası içinde barisicinmuzik.org web sitesinden ve okullardan aldığı başvuruları değerlendiren vakıf, 2021 yılı programında çocukların iyi olma haline odaklanarak Enstrüman ve Koro, Beden Perküsyonu, Müzik Kültürü, Sosyal Atölyeler ve Ustalık Sınıfları ile çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca "Çocuk ve Aile” özel odasında Tüm Aile için Pop, bayramı kutlayan çocuklar için “Çocuklar için Dans Partisi” ve “Ailece Dans Partisi”, “Disney Junior Music” gibi içerikleri dinleyicilere sunuyor.

App Store’da Çocuklar için Oyun ve Uygulamalar

App Store’da bugün yayınlanan 23 Nisan’ı doğadan masallarla kutla hikayesinde sesli kitaplar dikkat çekiyor. Sesli kitap uygulaması Storytel’in e-kitap arşivinde farklı türlerde eserlere rastlamak mümkün.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın şerefine miniklere yeryüzü sevgisi aşılayan sesli kitapları bu hikayede bulabilirsiniz.