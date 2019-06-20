Türkiye için tarihi gün! Yavuz yola çıkıyor

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Kocaeli'den Akdeniz'e uğurlandı.

Erdoğan, Dilovası’ndaki Belde Limanı’nda düzenlenen Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı’nın açılışına yazılı bir mesaj gönderdi.

Mesajında, bugün Doğu Akdeniz’e uğurlanan Yavuz gemisine ve mürettabatına üstlendikleri tarihi görevde başarılar dileyen Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarında diğer kıyıdaş devletler kadar KKTC’nin de hak ve menfaatleri olduğunu belirtti.

Erdoğan, uluslararası hukuktan doğan bu hakların korunmasının garantör üç ülkeden biri olan Türkiye’nin de öncelikli görevi olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi çıkarlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de çıkarlarını savunmayı sürdürecektir.

Bugün uğurlama törenini gerçekleştirdiğimiz Yavuz gemisi, Türkiye’nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle, Yavuz gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun diyerek, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları:

* Gün gelecek Akdeniz'de, gün gelecek Karadeniz'de. Galata Kulesi'nden 36 metre daha uzun sondaj gemimiz. Dinamik pozisyonlama ile 6 metrelik dalgalarda bile devam ediyor. Hem asıl hem de yardımcı işlerin yapılabildiği operasyonlara imkan tanıyor. Tüm çalışmalarımızı uluslararası kurallara göre olacak. Sondaj esnasında çevreye ve canlılara zarar vermeyen çevre dostu bir işlem ortaya koyacağız. Atık bertaraf sistemini gemimize ekleyerek operasyonlarımızı daha çevreci hale getirmiş olduk.

* Fatih gemimizden edindiğimiz uluslararası iş becerisine sahip mühendislerimiz ile Yavuz denizlere açılmaya hazır. Yavuz Akdeniz'in derinliklerini kazdıkça ülkemiz ve bölgemiz daha da güçlenecek. Yavuz Akdeniz'de istikrar, barış sağlayacak.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA KİMSE ENGEL OLMAYACAK

* Arkasına Cumhurbaşkanımızı, personelimizi alan Yavuz Karpaz 1 kuyusu için Doğu Akdeniz'de başlayacak. 3300 derinlikle 3 ayda tamamlayacak. 140 personelimiz emek ve bilgilerini milletimizin geleceği için ortaya koyacak. Tek arzumuz hidro-karbon rezervlerini milletimize sunmak. Türkiye hiçbir zaman haksızlığa ve emri vakiye göz yummayacak.

BU GEMİLERİMİZ KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN İLK ADIMIDIR

* Hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını savunacağız. Güney Kıbrıs'ın taraftar toplamak için AB'nin arkasına sığınması düştüğü durumun vahametini göstermektedir. Kıbrıslı kardeşlerimizin dışarıda kaldığı her durumun sonu hüsrandır. Bazı bölge dışı aktörleri uyarmak istiyorum. Hiçbir sonuca ulaşmayacak illüzyonların peşine düşmeyin.

* Haklarımızın gasp edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Fatih, Yavuz, Oruç Reis birbirinden bağımsız günü birlik politikalar sonucu dahil olmadı. Kutlu bir yürüyüşün ilk adımlarıdır.



