Kurumdan yapılan açıklamanın devamında "Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya Eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.