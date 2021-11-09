Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan açıklama: Hastaların kritik ilaçlara erişemediği iddiası gerçek değil
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada 'Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır' denildi.
09 Kasım 2021, Salı 15:59 Son Güncelleme:
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Kurumdan yapılan açıklamanın devamında "Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya Eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.
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