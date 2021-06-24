Dünya Türkiye ile AB arasında güvenlik ve savunma istişareleri yapıldı

Türkiye ile AB arasında güvenlik ve savunma istişareleri yapıldı

Dünya

Türkiye ile AB arasında güvenlik ve savunma istişareleri yapıldı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında güvenlik ve savunma politikaları alanındaki istişareler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

24 Haziran 2021, Perşembe 00:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB arasındaki ortak güvenlik ve savunma politikaları gayriresmi istişarelerinin 6'ncısı düzenlendi.

İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdür Vekili Gülin Dinç, AB tarafını ise EEAS Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries temsil etti.

AA

İlgili Haberler
Son dakika... ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER John McAfee kimdir? John McAfee neden öldü, intihar mı etti? John McAfee kariyeri