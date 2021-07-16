Siyaset Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Siyaset

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16 Temmuz 2021, Cuma 19:51 Son Güncelleme:
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Görüşmede ikili ilişkilerin seyri ele alınırken başta Afganistan olmak üzere Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında gerçekleşen pozitif görüşme sonrası yapıcı ve stratejik işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı. Türkiye’nin bölgesel konularda ve küresel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası toplumla işbirliği içinde çabalarını sürdürmekte kararlı olduğu ifade edildi.

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