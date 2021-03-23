Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki Yakın müttefiklik ilişkilerinin ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gerektiğinin altı çizildi. S-400 ve F-35 gibi konuların çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki Yakın müttefiklik ilişkilerinin ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gerektiğinin altı çizildi.

S-400 ve F-35 gibi konuların çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.