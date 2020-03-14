Türkiye ile Azerbaycan arasında ulaşım durdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki ülke karşılıklı olarak kara ve hava ulaşımını durdurdu.
14 Mart 2020, Cumartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı.