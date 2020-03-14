Türkiye Türkiye ile Azerbaycan arasında ulaşım durdu

Türkiye ile Azerbaycan arasında ulaşım durdu

Türkiye

Türkiye ile Azerbaycan arasında ulaşım durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki ülke karşılıklı olarak kara ve hava ulaşımını durdurdu.

14 Mart 2020, Cumartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı.


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