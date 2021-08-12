Ekonomi Türkiye ile Güney Kore arasında dev swap anlaşması

Türkiye ile Güney Kore arasında dev swap anlaşması

Ekonomi

Türkiye ile Güney Kore arasında dev swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Güney Kore MB arasında 2,3 trilyon won'luk kur swapı anlaşması yapıldı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 08:33 Son Güncelleme:
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Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) kur swapı anlaşmasına varıldı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma açıklama itibarıyla geçerli olacak. 3 yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde uzatılabilecek.

Açıklamada anlaşmanın iki ülke arasındaki ticareti swap ile finanse edilen ticaret anlaşmaları kolaylığı üzerinden desteklemesinin hedeflendiği kaydedildi. İki bankanın ilişkilerin geliştirilmesini umdukları vurgulandı.

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