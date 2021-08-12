Türkiye ile Güney Kore arasında dev swap anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Güney Kore MB arasında 2,3 trilyon won'luk kur swapı anlaşması yapıldı.
12 Ağustos 2021, Perşembe 08:33 Son Güncelleme:
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Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) kur swapı anlaşmasına varıldı.
3 YILLIK ANLAŞMA
Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma açıklama itibarıyla geçerli olacak. 3 yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde uzatılabilecek.
Açıklamada anlaşmanın iki ülke arasındaki ticareti swap ile finanse edilen ticaret anlaşmaları kolaylığı üzerinden desteklemesinin hedeflendiği kaydedildi. İki bankanın ilişkilerin geliştirilmesini umdukları vurgulandı.
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