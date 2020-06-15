Türkiye Türkiye ile İran arasındaki uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye ile İran arasındaki uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye

Türkiye ile İran arasındaki uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin doğu komşusu İran'la arasındaki uçuşların 1 Ağustos'ta başlamasının planlandığını açıkladı.

15 Haziran 2020, Pazartesi 13:44 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri ele aldık, salgın sırasında gösterdiğimiz dayanışmayı devam ettirmemiz gerekiyor" deyip ekledi:

"Özellikle, sınırlarda geçişleri sağlamaya başladık, sınırları açtık. Yolcular için çalışmaya devam edeceğiz. Uçuşların 1 Ağustos itibariyle başlaması planlanıyor.Bir sonraki üçlü Suriye zirvesi İran'da olacak. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız."

Cevad Zarif ise, "Corona virüsten sonra kardeş Türkiye'nin ilk resmi konuğu olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

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