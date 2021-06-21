Siyaset Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular görüşülecek

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular görüşülecek

Siyaset

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular görüşülecek

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular ve Avrupa Birliği (AB) istişarelerinin bugün her iki ülke bakan yardımcıları arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 00:58 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile İspanya arasındaki İkili Konular ve AB İstişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan González-Barba eşbaşkanlığında 21 Haziran 2021 tarihinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. İstişareler sırasında, Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarının ve ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

ANKARA (DHA)

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