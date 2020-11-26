Türkiye ile Katar arasında birçok alanda anlaşma imzalandı

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı Sonrası Anlaşmalar için imza töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamed el Sani’nin başkanlığında yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6’ncı toplantısının ardından iki ülke arasında askeri, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi alanlarında bir çok anlaşma imzalandı.

Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi törenle karşıladı.

Al Sani'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Al Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.







