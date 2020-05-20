Ekonomi Türkiye ile Katar arasında swap anlaşması! 15 milyar dolara yükseltildi

Türkiye ile Katar arasında swap anlaşması! 15 milyar dolara yükseltildi

Ekonomi

Türkiye ile Katar arasında swap anlaşması! 15 milyar dolara yükseltildi

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 09:30 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edildi.

TCMB, Katar Merkez Bankası ile imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiği belirtilen duyuruda, para takası anlaşmasının temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı.


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