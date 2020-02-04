Türkiye ile Rusya ortak devriyesi süresiz olarak iptal edildi

Suriye’de Esad rejimi, İdlib’e takviye olarak gönderilen TSK güçlerine saldırdı, 7 asker ve 1 sivil şehit oldu, 5 asker yaralandı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırıya misliyle karşılık verildiğini, 76 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İdlib’deki saldırının ardından dün Fırat’ın doğusunda yapılması planlanan Türkiye-Rusya ortak devriyesi de iptal edildi. Yerel kaynaklar, devriyelerin sadece dün için değil ikinci bir emre kadar süresiz iptal edildiğini ileri sürdü.

İdlib’de ateşkes kararına uymayan Rusya destekli Suriye rejim ordusu, önceki gece bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yoğun topçu atışı ile saldırdı. Saldırıda, 7 asker ve 1 sivil personel şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Saldırının ardından TSK’ya ait fırtına obüsleri ve topçuları rejim mevzilerini ağır şekilde vurdu. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar da havalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla önce Hatay’a ardından sınır hattındaki birliklere geldi. Akar ve beraberindekiler daha sonra TSK’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi’ne geldi. Buradaki toplantının ardından açıklama yapan Akar, şunları söyledi:

“Arazideki unsurlarımıza gerekli desteği sağlamak, takviyeleri yapmak bakımından bazı intikaller planlandı ve icra edildi. Bu intikaller önceden kurulan düzen çerçevesinde muhatabımız olan Ruslarla koordine edildi, onlara hem yer hem zaman bakımından gerekli bilgiler verildi. Son olayda da intikalimiz bir gün öncesinden yani dün (önceki gün) saat 16.13 ve tekraren, teyiden saat 22.27’de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, Rejim tarafından gece saat 01.13’te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından Rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir.”

‘Hesabı soruldu’

Ardından TSK Komuta Kademesi ile Hatay Devlet Hastanesi’ne geçerek saldırıda yaralanan askerleri ziyaret eden Akar, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Akar, hastane çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede, “8 şehidimiz var, bunlardan 7’si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Yaralıların sağlık durumlarının çok iyi olduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti: “Esad güçlerinin yaptığı alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte. Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu, sorulmakta. Bu konuda silahlı kuvvetlerimizin ne kadar kararlı olduğunu herkes biliyor, herkes öğrendi. Temennimiz bir an önce buraya ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz bunun içindir. Biz Soçi, Astana mutabakatlarında bize düşen görevler ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Aynı şekilde muhataplarımızın da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Diğer taraftan da hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

Devriye süresiz iptal

İdlib’deki saldırının ardından dün Fırat’ın doğusunda yapılması planlanan Türkiye-Rusya ortak devriyesi de iptal edildi. Yerel kaynaklar, devriyelerin sadece dün için değil ikinci bir emre kadar süresiz iptal edildiğini ileri sürdü. Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde bulunan Tel Abyad’ın güneyindeki Ayn İsa’daki Rejim mevzileri de bombalandı.

Mesafe 1.5 kilometre

Esad rejim ordusunun İdlib’e yönelik bütün cephelerden saldırıya geçtiği bildirildi. Bölgede, rejim güçleri ile muhalif unsurlar arasındaki çatışmalar geniş alanlara yayıldı. Rejim güçleri İdlib’e yönelik, güney batı Halep, M5 karayolu üzerinden Serakib, batısında yer alan Sarmin, güneyinde Nayrab, M5 karayolundan Ariha, güneyde Kafranbel ve Cisr el Şugur bölgelerindeki muhalif cephelere ilerleyişini sürdürdü. TSK ise rejim ordusunun ilerlediği cephe hatları da dahil, takviye kuvvetlerin birçoğunu İdlib ve Serakib’te konuşlandırarak, rejimiin girmesini engellemeye çalışıyor. TSK, rejim kuvvetlerinin Lazkiye-Halep otoyolu (M4) ve Halep-Şam otoyolu (M5) boyunca yer alan kavşak noktası Serakib’e yönelik, baskısını engellemek için hazırlık yapıyor.

Rejim güçlerinin Serakib çevresindeki 4 köyü ele geçirmesiyle TSK’nın Serakib’in Trenbe köyündeki yerleşkesine 1.5 kilometre yaklaştı; rejim güçleriyle TSK karşı karşıya kalmış oldu. Rejim ordusunun İdlib’e yönelik bir çok cepheden saldırıya geçmesi sonrası, bölgedeki Suriye Milli Ordusu (SMO) da dahil, silahlı muhalif gruplar Halep bölgesinde yeni bir cephe açtı.



