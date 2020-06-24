Dünya Türkiye ile Ukrayna arasındaki uçuşlar başlıyor

Türkiye ile Ukrayna arasındaki uçuşlar başlıyor

Dünya

Türkiye ile Ukrayna arasındaki uçuşlar başlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz’da başlayacağını duyurdu.

24 Haziran 2020, Çarşamba 19:43 Son Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasındaki bazı uçak seferlerinin 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlayacağını belirterek, "Bunun turizm sektörüne ivme kazandıracağı konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"a katılıyorum." ifadesini kullandı. 

Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı insani yardım için teşekkür eden Zelenskiy, "Ortak menfaati olan tüm alanlarda stratejik ortaklığımızı derinleştiriyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

AA


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