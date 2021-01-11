Siyaset Türkiye ile Yunanistan 25 Ocak'ta İstanbul'da görüşecek

Türkiye ile Yunanistan 25 Ocak'ta İstanbul'da görüşecek

Siyaset

Türkiye ile Yunanistan 25 Ocak'ta İstanbul'da görüşecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

11 Ocak 2021, Pazartesi 21:33 Son Güncelleme:
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Türkiye ve Yunanistan, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

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İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

AA

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