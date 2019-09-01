Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’ta İngiltere ile Kocaeli’de yapacağı dördüncü karşılaşmanın hazırlıklarına yarın İstanbul’da başlayacak. Peki, Türkiye İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı maçı ile ilgili detaylar…

TÜRKİYE İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’ta 6 Eylül Cuma günü İngiltere ile Kocaeli’de yapacağı dördüncü karşılaşmanın hazırlıklarına yarın İstanbul’da başlayacak.

Aday kadroya davet edilen oyuncular Le Meridien Etiler İstanbul’da öğleyin toplanacak ve ilk çalışmasını akşam TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacak.

İŞTE ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSU

Milli takımın İngiltere ile oynayacağı karşılaşma Yeni Kocaeli Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım’ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)

Savunma: Murat Sağlam (Fenerbahçe), Özer Özdemir (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun (Trabzonspor), Mert Müldür (Sassuolo), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor).

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Atalay Babacan (Galatasaray), Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Orkun Kökçü (Feyenoord), Umut Güneş (Alanyaspor), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Yusuf Sarı (Trabzonspor), Metehan Güçlü (Paris Saint-Germain B), Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Forvet: İlker Yüksel (Münih Türkgücü), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam)

KOCAELİ’DE 9 YIL SONRA MİLLİ HEYECAN

Ümit Milli Takımımızın İngiltere ile oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanan Kocaeli'de 9 yıl aradan sonra Ümit Milli maç heyecanı yaşanacak. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta mücadele eden Ay-Yıldızlıların İngiltere müsabakası, 6 Eylül 2019 Cuma günü Yeni Kocaeli Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan da naklen yayınlanacak.