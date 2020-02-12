Dünya Türkiye, İngiltere ve ABD'den BAE için başvuru

Türkiye, İngiltere ve ABD'den BAE için başvuru

Dünya

Türkiye, İngiltere ve ABD'den BAE için başvuru

Türkiye, İngiltere ve ABD ortaklığında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de işlediği suçların araştırılması için resmi başvuruda bulundu.

12 Şubat 2020, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
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Türkiye, İngiltere ve ABD; Yemen'de savaş suçları ve işkence şüphesiyle Birleşik Arap Emirlikleri üst düzey yetkililerinin tutuklanması başvurunda bulundu. Bugün yapılan başvuruda, Birleşik Arap Emirlikleri ve paralı askerlerinin 2015 ve 2019'da Yemen'deki sivillere karşı işkence ve savaş suçlarından sorumlu oldukları ifade edildi. 

Reuters'ta yer verilen habere göre, 3 ülke bu iddia edilen suçlarla ilgili en kısa sürede soruşturma açılması talebinde bulundu.

Şüpheliler arasında; BAE ve Birleşik Devletler'de ikamet eden ancak düzenli olarak İngiltere'ye seyahat eden BAE'li siyasiler ve askeri yöneticiler bulunuyor.


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