Türkiye İran sınırında deprem
Bir süredir arka arkaya depremler olan Türkiye İran sınırında bir deprem daha meydana geldi. 5 kilometre derinlikte olduğunu açıklanan depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak açıklandı.
04 Mart 2020, Çarşamba 15:23 Son Güncelleme:
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Saat 14.33'te Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.33'te Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1235170131883499520