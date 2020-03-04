Dünya Türkiye İran sınırında deprem

Türkiye İran sınırında deprem

Dünya

Türkiye İran sınırında deprem

Bir süredir arka arkaya depremler olan Türkiye İran sınırında bir deprem daha meydana geldi. 5 kilometre derinlikte olduğunu açıklanan depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak açıklandı.

04 Mart 2020, Çarşamba 15:23 Son Güncelleme:
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Saat 14.33'te Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.33'te Türkiye-İran sınır bölgesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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