Türkiye İran ve Afganistan uçuşlarını askıya aldı
Türkiye, corona virüs salgınının son günlerde artış içinde olduğu İran ve Afganistan'la uçuşlarını askıya aldı.
19 Temmuz 2020, Pazar 15:35 Son Güncelleme:
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İran sivil havacılık yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'nin İran'a uçuşların askıya aldığını duyurdu. Açıklamayı Reuters haber ajansı, "acil" koduyla servis etti.Reuters, IRNA haber ajansına konuşan bir sivil havacılık yetkilisinin Türkiye'nin İran'a uçuşları artan corona virüs vakaları endişesiyle durdurduğunu açıkladı.
"Uygulama Cumartesi günü başladı"
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Reza Jafarzadeh, "Türkiye'den İran'a uçuşlar corona virüs sebebiyle askıya alındı. Uygulama cumartesi günü başladı" açıklamasını yaptı.
16 Temmuz'da seferler başlamıştı
Koronavirüs salgını sebebiyle yurt dışına uçuşların iptal edilmesinin ardından 11 Temmuz'da THY normalleşme süreci kapsamında uçuşlara başlamıştı. İran'a ise ilk uçuş 16 Temmuz'da başkent Tahran'a yapılmıştı.
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