Türkiye - İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı için Tahran'da bulunan Bakan Pakdemirli,İranlı mevkitaşı Mahmud Hücceti ile heyetler arası görüşmede bulundu.

'YASAKLARIN TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ ZEDELEYECEĞİ KANAATİNDEYİM'

Görüşmede, İran'ın 179'u tarım ürünü olmak üzere 1,339 Türk ürününe ithalat yasağı uyguladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkelerimiz arasındaki ticareti olumsuz etkilediği bu dönemde söz konusu yasakların ticari ilişkilerimizi zedeleyeceği kanaatindeyim. Uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini umuyorum" diye konuştu.

Pakdemirli, İran-Türkiye arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın karşılıklı mütekabiliyet ilkesine göre uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Görüşmenin sonunda Türkiye-İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı Tutanağı ve diğer tarım alanlarda işbirliğini içeren mutabakat zabıtları imzalandı.