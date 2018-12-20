Türkiye İş Bankası konut kredi faiz oranlarını indirdi
Kamu bankalarının ardından bir bankadan daha faiz adımı geldi. Türkiye İş Bankası, anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını indirdi
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın konut kredilerinde faiz indimi kararı sonrası İş Bankası'ndan de önemli bir açıklama geldi.
Banka, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98’den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunacak.
Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78’e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.