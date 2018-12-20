  • Haberler
  • Ekonomi
  • Türkiye İş Bankası konut kredi faiz oranlarını indirdi

Türkiye İş Bankası konut kredi faiz oranlarını indirdi

Kamu bankalarının ardından bir bankadan daha faiz adımı geldi. Türkiye İş Bankası, anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını indirdi

20 Aralık 2018, Perşembe 13:39
A A
Türkiye İş Bankası konut kredi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın konut kredilerinde faiz indimi kararı sonrası İş Bankası'ndan de önemli bir açıklama geldi.

Banka, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98’den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunacak.

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78’e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.