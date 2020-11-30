Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 40 sürekli işçi alımı yapacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tabloda dağılımı gösterilen şekilde Temizlik ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) olarak çalıştırılmak üzere 40 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi alımlarının yapılacağı şehirler; Ankara, Adana, İstanbul, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Siirt, Samsun, Trabzon, Zonguldak olarak açıklandı.

Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sayfasından ulaşılabilirler.

İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlandığı 30/11/2020 tarihinden itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir.