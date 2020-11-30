Türkiye Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 40 sürekli işçi alımı yapacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 40 sürekli işçi alımı yapacak

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 40 sürekli işçi alımı yapacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İŞKUR üzerinden 40 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda silahsız güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için 16 ilde personel alınacağı bildirildi.

30 Kasım 2020, Pazartesi 16:17 Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tabloda  dağılımı  gösterilen  şekilde  Temizlik  ve  Güvenlik  Görevlisi  (Silahsız)  olarak çalıştırılmak üzere 40 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi alımlarının yapılacağı şehirler; Ankara, Adana, İstanbul, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Siirt, Samsun, Trabzon, Zonguldak olarak açıklandı.

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Adaylar,  sürekli  işçi  kadrolarına  ilişkin  ilana  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR) (https://www.iskur.gov.tr),  Aile,  Çalışma  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı  (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/)  ve  Türkiye  İstatistik  Kurumu  Başkanlığı  (www.tuik.gov.tr)  internet sayfasından ulaşılabilirler. 

İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlandığı 30/11/2020 tarihinden itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını  yapabilir.  

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