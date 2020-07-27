TÜİK'ten yapılan açıklamada "Türkiye İstatistik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 7 (Yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, şartları sağlayanların başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekmektedir" denildi.