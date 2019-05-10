Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan sürekli işçi alacak. İşte ilanı ile ilgili detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu merkez teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden engelli ve eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından sürekli işçi alınacak.

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