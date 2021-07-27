Türkiye İtalya kadın voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Tokyo Olimpiyatları’na iyi bir başlangıç yapan Türkiye kadın voleybol İtalya karşısında da galip gelerek 2’de 2 yapmak istiyor. Peki, Türkiye İtalya kadın voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar…
27 Temmuz 2021, Salı 10:31 Son Güncelleme:
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, oynadığı ilk karşılamada Çin’i set vermeden mağlup etmişti. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında B Grubunda yer alan Türkiye, 6 takım arasında ilk dörde girerek gruptan çıkmayı planlarken, ikinci maçında da galip gelerek grup liderliğini sürdürmek istiyor. İşte, Türkiye İtalya kadın voleybol maçı hakkında merak edilenler…
TÜRKİYE İTALYA KADIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Türkiye İtalya kadın voleybol maçı, 27 Temmuz Salı (bugün) saat 10.20’de başlayacak.
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Ariake Arena'da oynanacak Türkiye İtalya voleybol maçı, TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kadın Milli Voleybol Takımımız, Çin zaferinin ardından şimdi de İtalya karşısına çıkacak. Hedef, 2’de 2’yle grup liderliğini korumak.
B Grubu puan durumu
Gruptan ilk 4 takımın çıkacağı B Grubu puan durumu şu şekilde:
Türkiye / 3 puan
ABD / 3 puan
İtalya / 3 puan
ROC / 0 puan
Arjantin / 0 puan
Çin / 0 puan
Türkiye kadrosu: Simge, Ebrar, Zehra, Eda, Meryem, Naz, Meliha, Hande, Kübra, Şeyma, Tuğba, Cansu.
İtalya kadrosu: Sorokaite, Egonu, Sylla, Pietrini, Fahr, Danesi, Chirichella, Bosetti, Orro, Folie, de Gennaro, Malinov.