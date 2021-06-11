Türkiye-İtalya maçı için nefesler tutuldu!

İtalya karşısında 2006 ve 2002 yıllarında çıktığı son iki karşılaşmadan 1-1'lik beraberlik ile ayrılan Türkiye, EURO 2020 A Grubu mücadelesinde rakibi karşısında galibiyet almak için sahaya çıkacak. Çıktığı son hazırlık mücadelelerinde taktik ve koordinasyon çalışmalarını gerçekleştiren Teknik Direktör Şenol Güneş, İtalya karşısındaki en iyi ilk 11'i ile sahada mücadele verecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 A Grubu ilk mücadelesinde Türkiye, İtalya ile karşılaşacak. 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

ROMA'DA TRİBÜNLERDE 17 BİN FUTBOLSEVER OLACAK

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında boy gösterecek ay yıldızlılarda, sakat oyuncu bulunmuyor. İtalya’da Marco Verratti’nin tedavisi sürerken, Lorenzo Pellegrini de sakatlık yaşadı. 17 bin taraftarın alınacağı maçta 3 bin civarında Türk futbolseverin yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye Muhtemel XI: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kaan (Yusuf), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

İtalya Muhtemel XI: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Berardi, Jorginho, Barela, Insigne, Belotti, Immobile.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

EURO 2020’de takımlar, dörderli 6 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek maç üzerinden oynanacak.







