Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor. Peki, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İtalya maçı ne zaman? İşte Kadın basketbol milli takım kadrosu…

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası bugün başlıyor. 16 takımın katılacağı 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 7 Temmuz’a kadar devam edecek.

OLİMPİYAT ELEMELERİNE VİZE ALINACAK

Avrupa Şampiyonası’nı ilk 6’da tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için elemelere katılma hakkı kazanacak.

TÜRKİYE’NİN MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarını Sırbistan’ın Niş kentinde yapacak. Şampiyonada maçlar NTV’den yayımlanacak.

Ay-yıldızlıların C Grubu’ndaki maç programı şöyle:

27 Haziran Perşembe: 19.30 Türkiye-İtalya (Cair Spor Merkezi)

28 Haziran Cuma:17.00 Slovenya-Türkiye (Cair Spor Merkezi)

30 Haziran Pazar: 17.00 Macaristan-Türkiye (Cair Spor Merkezi)

A MİLLİ TAKIMIN KADROSU BELLİ OLDU

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, 12 kişilik kadrosunu belirledi.

Kadrodan Kübra Erat, İlayda Güner ile sakatlığı bulunan Kuanitra Holingsvorth çıkarıldı.

C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor)



