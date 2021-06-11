Koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası 2021 (EURO 2021) Türkiye İtalya maçı ile başlıyor. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli futbol takımımız deplasmanda karşılaşacağı İtalya karşısında 3 puan alarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor. Diğer yandan bir yıldızlar karması olan İtalya da ev sahibi olmanın avantajını kullanarak galip gelmeyi hedefliyor. İşte, Türkiye İtalya maçı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’de başlayacak Türkiye İtalya maçı, Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. EURO 2020’nin ilk karşılaşması olan Türkiye İtalya maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie’nin yardımcılıklarını Jande Vries ve Hessel Steegstra yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa’dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda’dan Kevin Blom olacak.

Bu heyecanlı mücadele ise TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre)

Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş),

Orta saha: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)Taylan Antalyalı (Galatasaray),

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Burak Yılmaz (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Enes Ünal (Getafe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford).

TÜRKİYE VE İTALYA 9. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Türkiye ve İtalya bugüne kadar 8 defa karşı karşıya geldi, Euro 2020 açılış maçı ise 9 olacak. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.

Türkiye ile İtalya bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşılaşırken, 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasında İtalya 2-1 galip gelmişti. Türkiye bugüne kadar katıldığı 4 Avrupa Şampiyonası’nda, oynadığı açılış maçlarında henüz galip gelemedi. İtalya karşısında galip gelerek şeytanın bacağını kırmak isteyen A Milli Futbol Takımı’nın A grubundaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler olacak.

EURO 2020 A GRUBUNDA HANGİ MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)



