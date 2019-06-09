Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’nin elemelerinin üçüncü haftası, C, E, H, I ve J gruplarında oynanan 13 maçla sona erdi. A Milli Futbol Takımımız konuk ettiği Fransa’yı 2-0 yenerek grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye, EURO 2020 elemelerinin dördüncü karşılaşmasında ise İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar…

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nin üçüncü haftasında Türkiye, konuk ettiği Fransa’yı 2-0 yenerek grubunda liderliğe yükseldi. Grubun diğer maçlarında ise İzlanda, konuk ettiği Arnavutluk’u, Moldova ise ağırladığı Andorra’yı 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.

H Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda ağırladığı son dünya şampiyonu Fransa’yı 30. dakikada Kaan Ayhan ve 40. dakikada Cengiz Ünder’in golleriyle 2-0 yendi. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grubunda 3’te 3 yaparak 9 puanla liderliğe yükseldi.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında sahasında Fransa’yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA İZLANDA MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

İyi oyunla 3 puan kazandıklarını ifade eden Teknik Direktör Şenol Güneş, "Moral ve güven kazandık. Tekrar o umutları tazeledik. Oyun genelinde üç bölgede de başarılıydık. Güvenli, coşkulu ve akıllı oynadık. Fransa’nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa’ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik. Fransa büyük bir takım ve futbol ülkesi. Oyuncu üreten ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Bugün biz Fransa’yı yendik. Grupta avantaj elde ettik. İzlanda maçı çok önemli, asıl rakibimiz İzlanda. Ne olursa olsun Fransa’nın bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Bu aldığımız 3 puanla beraber, İzlanda’dan alacağımız netice, bu yoldaki avantajı lehimize çevirecek. Bu mutluluğu pas edip, şu anda İzlanda maçına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

“SIRADA İZLANDA VAR!”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa galibiyetine ilişkin, "Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." dedi.

“AYNI BİLİNÇLE OYNARSAK GALİBİYETLE DÖNERİZ”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir şöyle konuştu. Çok önemli ve grubumuzdaki en önemli maç. Şu anda 9 puanla grupta lideriz. Önemli bir İzlanda deplasmanında maçımız var. İnşallah orada da aynı bilinçle oynarsak galibiyetle döneriz. Zaten Türk milletinin hakkı bu gruptan çıkmak, inşallah da çıkacağız. Sayın Bakanım da az önce söyledi, Konya seyircisine canı yürekten teşekkür ediyorum. Oyuncularımız ve teknik direktörümüzle iyi birliktelik oldu.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

H grubunda yer alan Milli takımımız 11 Haziran Salı günü 21.45’te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda grubunda oynayacağı dördüncü maç için İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.



