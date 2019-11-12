Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İzlanda maçı için artık nefesler tutuldu. UEFA Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu maçında karşılaşacak olan iki takım gruptan çıkma mücadelesinde kıyasıya mücadele ediyor. İzlanda ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 8 maçta 6 galibiyeti ve bir beraberliği bulunuyor. 19 puanlı Türkiye grupta averaj farkıyla lider durumda. İkinci sırada 19 puanlı Fransa, üçüncü sırada ise 15 puanlı İzlanda bulunuyor. Türkiye İzlanda maçı, İzlanda için çok daha kritik bit önem taşıyor. İlk maçta İzlanda, Türkiye'yi kendi evinde 2-1 yenmişti. Peki Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?





14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye İzlanda maçı grubun 9. maçı olacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak olan maç saat 20:00'de başlayacak. Maçın orta hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor, yardımcıları ise Gary Beswick ve Adam Nunn olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell.



