Türkiye-İzlanda maçının ardından tüm detaylar

Türk futbolseverler olarak Milli Takım'ın bir turnuvaya bu kadar erken ve rahat katılmasına alışkın değiliz. Genelde şansımızı mucizelere bırakıp sonra bir şekilde o mucizenin gerçekleşmesiyle coşku yaşarız. Fakat bu kez em turnuvaya katılma hakkını erkenden kaptık. Uzun süre sonra sağlam ve planlı bir takıma sahip olmanın faydalarını görüyoruz. Yurt dışında üst düzey takımlarda oynayan oyuncularımızın fizik olarak İzlanda gibi diri takımlara ezilmemesi de bunda etkili. Şenol Güneş önderliğinde EURO 2020'de olacağız.
9.2 milyon euro
EURO 2020'ye katılacak olan her ülkeye 9.2 milyon euro ayakbastı ödülü veriliyor. Türkiye A Milli Takımı da turnuvaya katılmayı garantileyerek bu parayı cebine koydu. Turnuvaya katıldığımızda kazanabileceğimiz muhtemel ücretler ise şöyle:
Galibiyet 1.5 milyon euro, beraberlik 750 bin euro, turnuvada bir üst tura çıkmak 2 milyon euro, çeyrek final 4 milyon euro, yarı final 5.5 milyon euro, 2'ncilik 10 milyon euro, şampiyonluk 34 milyon euro.
Muhtemel rakipler
Türkiye şu ana kadar EURO 2020'ye katılmayı garantileyen 8 takım arasında bulunuyor. 30 Kasım'da çekilecek grup kuraları öncesinde Türkiye ile beraber EURO 2020'de olması kesinleşen ve rakibimiz olmaya aday ülkeler şöyle:
Fransa, Ukrayna, Rusya, Polonya, İtalya, İspanya, Belçika
Maçın öne çıkan açıklaması
Maç sonunda en öne çıkan açıklama ise bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği ve Karabükspor'da da oynayan İzlandalı Olafur Skulason'dan geldi. Buraların atmosferini iyi bilen 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Bödvarsson'un formasına asıldılar ve yere indirdiler. VAR olsaydı penaltı kararı verilirdi ve biz kazanırdık. Hakemi de anlıyorum. 52 bin Türk'ün önünde, VAR olmadan öyle bir pozisyonda penaltı çalmak çok büyük cesaret isterdi" açıklaması yaptı.
Maçın pozisyonu
Maçın en öne çıkan pozisyonu ise hiç şüphesiz Merih Demiral'ın inanılmaz bir önsezi örneği göstererek çizgiden çıkardığı toptu. 82. dakikada yaşanan pozisyonda İzlanda, köşe vuruşunda topu ağlara göndermeye çok yaklaşmıştı. O dakikada yenecek bir gol EURO 2020 hayallerimizi biraz riske atmaya veya ertelemeye sebep olabilirdi. Merih'in altın kafası ise her şeyi değiştirdi.
H Grubu puan durumu
- Fransa / 22 puan
- Türkiye/ 20 puan
- İzlanda / 16 puan
- Arnavutluk / 13 puan
- Andorra / 4 puan
- Moldova / 3 puan
Türkiye'nin kalan maçı: Andorra (deplasman)
Fransa'nın kalan maçı: Arnavutluk (deplasman)
- Türkiye'nin gruptan lider çıkabilmesi için tek ihtimal, Arnavutluk'un Fransa'yı yenmesi ve Türkiye'nin de Andorra'yı yenmesi.