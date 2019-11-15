Türkiye-İzlanda maçının ardından tüm detaylar

9.2 milyon euro

EURO 2020'ye katılacak olan her ülkeye 9.2 milyon euro ayakbastı ödülü veriliyor. Türkiye A Milli Takımı da turnuvaya katılmayı garantileyerek bu parayı cebine koydu. Turnuvaya katıldığımızda kazanabileceğimiz muhtemel ücretler ise şöyle:

Galibiyet 1.5 milyon euro, beraberlik 750 bin euro, turnuvada bir üst tura çıkmak 2 milyon euro, çeyrek final 4 milyon euro, yarı final 5.5 milyon euro, 2'ncilik 10 milyon euro, şampiyonluk 34 milyon euro.