Türkiye Japonya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grubundaki ilk maçta bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Japonya maçı ile ilgili detaylar…

TÜRKİYE JAPONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye Japonya ile mücadele edecek. Şanghay kentindeki Oriental Spor Merkezi'ndeki müsabaka TSİ 11.30’da başlayacak.

Grubundaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı kazanarak gruptan çıkma adına ilk adımı atmaya çalışacak. Mücadele, NTV'den naklen yayınlanacak.

E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.

Ersan İlyasova, Japonya karşılaşmasının zor olacağını belirterek, "Hepimiz motive olmuş durumdayız. Bu anı bekliyorduk. Özel bir turnuva. Sadece Dünya Kupası değil, olimpiyat hakkı elde edeceğiz." dedi.

Japonya karşılaşmasındaki performanslarının turnuvadaki tempolarını belirleyeceğini kaydeden Ersan, "Çok iyi hazırlandık. En iyi şekilde çıkıp kazanmak istiyoruz. Böyle turnuvalarda her şey olabiliyor. 2010’da seyircimizin desteğiyle iyi bir seviyeye gelmiştik. Herkes birbirine güveniyor ve bu şekilde hazır hale geldik. Bu şekilde oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Furkan, turnuva için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "45-50 gündür kamptayız, yarın da sahaya çıkıyoruz. Uzun bir kamp dönemi geçirdik. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Hala devam ediyor, Wilbekin’in sakatlığı var." diye konuştu.

Milli takımda iyi bir jenerasyonun oluştuğunu vurgulayan Furkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Altın jenerasyonun en büyük hedefi yıllardır hasret olduğumuz başarılar. Dünya Şampiyonası’na geldik, bu büyük bir başarı. Onu taçlandırarak olimpiyat vizesi almak istiyoruz. Benim de ilk dünya kupam. 2010’da çocuktum ve İstanbul’da ağabeylerimi izledim. Burada olmak büyük fırsat, bunun farkındayız. Japonya ile oynuyoruz. Umarım en şekilde hazırlanırız."

12 KİŞİLİK KADRO

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

2019 FIBA DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

2019 FIBA Dünya Kupası'nda bugün F, G ve H gruplarında ilk maçlar da oynanacak.

Maç programı (TSİ) şöyle:

F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing)

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya

15.00 Yunanistan-Karadağ

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi - Shenzhen)

11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün

15.30 Fransa-Almanya

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan)

10.30 Kanada-Avustralya

14.30 Senegal-Litvanya