Türkiye Judo Milli takımı 6 madalya kazandı

Erkekler 66 kiloda Ejder Toktay finalde İspanyol Adrian Nieto Chinarro ile yaptığı mücadeleyi ipponla kazandı ve altın madalya ile birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve Ebru Şahin altın madalya için karşılaştı. Gül Kader Şentürk, müsabakayı ipponla kazanarak altın madalyaya ulaşırken Ebru Şahin ise gümüşte kaldı. Bu sıkletin bronz madalya müsabakasında ise Merve Azak repesajdan, Sıla Ersin ise yarı finalden gelerek birbirlerinin rakibi oldu. Azak, waza-ari puanıyla bronz madalyanın sahibi olurken, Sıla Ersin 5´inci oldu.

Kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt bronz madalya karşılaşmasında Hırvat Tena Sikic´i ipponla yendi ve bronz madalya kazanan sporcu oldu.

Erkekler 73 kiloda Bayram Kandemir, bronz madalya karşılaşmasında Fransız Cameron Givre´yi ipponla yenerek sıkletinde 3´üncülük kürsüsüne çıktı.

Yarın devam edecek olan Avrupa Açık Judo Şampiyonası´nda 70 kiloda Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Hatice Vandemir, Ümmühan Kıroğlu, Merve Topoğlu; 78 kiloda Nurcan Yılmaz, Serdem Daharlı, Ece Zurnacı, Semanur Erdoğan; +78 kiloda: Kübranur Esir ve Sebile Akbulut ile erkekler 81 kiloda Mustafa Koç; 90 kiloda Feyyaz Yazıcı, Ahmet Çuhadar, Kemal Aydın; 100 kiloda Sidar Akkuş ve +100 kiloda Münir Ertuğ madalya için tatamiye çıkacak.

DHA