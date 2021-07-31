2020 Tokyo Olimpiyatlarında 6 takımdan oluşan gruplarda ilk 4 sırada olan takımlar çeyrek final için yarışacak. Türkiye kadın voleybol takımı bugüne kadar 4 karşılaşmaya çıkarken 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti. Geriye ise yapılacak 1 maçı kaldı. İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye Milli kadın voleybol takımımızın puan durumu ve gruptaki sıralaması…

TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMI 2020 TOKYO OLİMPİYATLARINDA KAÇ MAÇ OYNADI?

B grubunda yer alan Türkiye Milli kadın voleybol takımı ilk olarak Çin ile karşılaştı ve maçı 3-0 kazandı.

Ardından İtalya ile gerçekleşen Milli kadın voleybol takımımız sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Türkiye Milli kadın voleybol takımı 3. karşılaşmasında ise grubun en güçlü takımı olan ABD ile yaptı ve bu maçtan da 3-2 mağlup ayrılarak puan alamadı.

Olimpiyatlardaki 4. Maçta ise Arjantin ile karşılaşan Milli kadın voleybol takımımız maçı set vermeden kazandı.

Türkiye son maçını ise 2 Ağustos Pazartesi tarihinde Rusya ile oynayacak.

TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYATLARDA KAÇ PUANDA?

Türkiye kadın voleybol takımı bugüne kadar oynadığı 4 maçtan ikisini galip ikisini ise mağlup olarak tamamladı ve şu an 7 puana sahip.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARINDA MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ KAÇINCI SIRADA?

2020 Tokyo Olimpiyatlarında Milli kadın voleybol takımımız B grubunda 4. Sırada yer alıyor.

B grubu puan sıralaması ise şu şekilde:

1- İtalya (9 puan)

2- ROC (8 puan)

3- ABD (8 puan)

4- Türkiye (7 puan)

5-Çin (1 puan)

6- Arjantin (0 puan)