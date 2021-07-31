Türkiye kadın voleybol takımı olimpiyatlarda kaç puanda? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Milli kadın voleybol takımımız kaçıncı sırada?
Türkiye kadın voleybol takımımız 2020 Tokyo Olimpiyatlarında B grubunda yer alıyor. İlk olarak Çin ile karşılaşan Milli takımımız sonrasında ise İtalya, ABD ve Arjantin ile maça çıktı. Peki, Türkiye kadın voleybol takımı olimpiyatlarda kaç puanda? 2020 Tokyo Milli kadın voleybol takımımız kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar…
31 Temmuz 2021, Cumartesi 13:31 Son Güncelleme:
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2020 Tokyo Olimpiyatlarında 6 takımdan oluşan gruplarda ilk 4 sırada olan takımlar çeyrek final için yarışacak. Türkiye kadın voleybol takımı bugüne kadar 4 karşılaşmaya çıkarken 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti. Geriye ise yapılacak 1 maçı kaldı. İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye Milli kadın voleybol takımımızın puan durumu ve gruptaki sıralaması…
TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMI 2020 TOKYO OLİMPİYATLARINDA KAÇ MAÇ OYNADI?
B grubunda yer alan Türkiye Milli kadın voleybol takımı ilk olarak Çin ile karşılaştı ve maçı 3-0 kazandı.
Ardından İtalya ile gerçekleşen Milli kadın voleybol takımımız sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Türkiye Milli kadın voleybol takımı 3. karşılaşmasında ise grubun en güçlü takımı olan ABD ile yaptı ve bu maçtan da 3-2 mağlup ayrılarak puan alamadı.
Olimpiyatlardaki 4. Maçta ise Arjantin ile karşılaşan Milli kadın voleybol takımımız maçı set vermeden kazandı.
Türkiye son maçını ise 2 Ağustos Pazartesi tarihinde Rusya ile oynayacak.
TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYATLARDA KAÇ PUANDA?
Türkiye kadın voleybol takımı bugüne kadar oynadığı 4 maçtan ikisini galip ikisini ise mağlup olarak tamamladı ve şu an 7 puana sahip.
2020 TOKYO OLİMPİYATLARINDA MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ KAÇINCI SIRADA?
2020 Tokyo Olimpiyatlarında Milli kadın voleybol takımımız B grubunda 4. Sırada yer alıyor.
B grubu puan sıralaması ise şu şekilde:
1- İtalya (9 puan)
2- ROC (8 puan)
3- ABD (8 puan)
4- Türkiye (7 puan)
5-Çin (1 puan)
6- Arjantin (0 puan)