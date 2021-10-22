Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası üst yönetiminde değişim

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası üst yönetiminde değişim

Ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası üst yönetiminde değişim

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Hakan Ertürk seçildi.

22 Ekim 2021, Cuma 21:14 Son Güncelleme:
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Murat Zaman bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu’nun bugünkü kararı ile boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi kapsamında Hakan Ertürk seçilmiştir."

AA

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