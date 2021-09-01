Türkiye Karadağ maçı (CANLI)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı konuk ediyor.
01 Eylül 2021, Çarşamba 20:50 Son Güncelleme:
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Türkiye 2- Karadağ 1
GOL! 40.dk: Karadağ A. Marusic ile durumu 2-1 yapıyor.
Türkiye 2- Karadağ 0
GOOOOLLL! 30.dk: Yusuf Yazıcı atıyor.
Türkiye 1- Karadağ 0
GOOOOOLL! 9.dk: Milliler Cengiz'in attığı gol ile maçta 1-0 öne geçiyor.
1.dk: Maç başladı. Başarılar milli takım...
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk ediyor.
İLK 11'LER
Türkiye: Altay, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan, Burak Yılmaz
Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Saat 21.45'te başlayan mücadele TRT 1'den naklen yayımlanıyor.