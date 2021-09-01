Futbol Türkiye Karadağ maçı (CANLI)

Türkiye Karadağ maçı (CANLI)

Futbol

Türkiye Karadağ maçı (CANLI)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı konuk ediyor.

01 Eylül 2021, Çarşamba 20:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye 2- Karadağ 1

GOL! 40.dk: Karadağ A. Marusic ile durumu 2-1 yapıyor.

Türkiye 2- Karadağ 0

GOOOOLLL! 30.dk: Yusuf Yazıcı atıyor. 

Türkiye 1- Karadağ 0

GOOOOOLL! 9.dk: Milliler Cengiz'in attığı gol ile maçta 1-0 öne geçiyor.

1.dk: Maç başladı. Başarılar milli takım...

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk ediyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan, Burak Yılmaz

Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 21.45'te başlayan mücadele TRT 1'den naklen yayımlanıyor.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Forvet beklerken defansa takviye! Fenerbahçe'de yeni hedef belirlendi